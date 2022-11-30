泰國女星平采娜樂維瑟派布恩（Baifern），17歲那年演出電影《初戀那件小事》爆紅，之後陸續參與多部戲劇電影演出，演技備受肯定，近年來戀情也是外界關注焦點，和星二代Nine（奈哈·西貢索邦）合作無數作品，近期傳出兩人升格為戀人，男方更在公開受訪時大方認愛。

平采娜與Nine在三年前曾一起主演電影《限時好友》，劇情內容有如台劇《我可能不會愛你》的翻版，之後再度合作電視劇《皇家項鍊》，CP感滿滿的兩人，也讓粉絲敲碗希望可以真的在一起，其實從兩人的社群中，可以看到一些貓膩，像是兩人共赴米蘭時曬出的一系列「情侶照」，以及平采娜出席男方母親慶生會等，都讓外界好奇兩人感情狀況。

然而，近期Nine在出席公開活動時，坦言兩人關係「我希望她成為我生命中很棒的女人，這是我跨出友誼的第一步」不過對於Nine的當眾告白，平采娜目前沒有做出任何回應。

事實上，26歲的Nine比平采娜小四歲，母親為知名演員Mu（皮姆帕卡西貢索邦），因此從小就備受關注，之後憑藉亮麗外型出道，演出過多部電視劇及電影，而平采娜近期宣布將演出泰版《我的ID是江南美人》，讓外界相當期待。