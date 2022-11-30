沒吸菸、沒家族史卻染上肺癌，台南一名年輕媽媽30歲罹患肺癌，開完刀一年後疑似復發，因此北上找胸腔重症名醫蘇一峰看診，蘇一峰感嘆她這麼年輕會得到肺癌，是因為從小在台南吸空污長大，一席話引起網友熱烈討論。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰日前在臉書分享，一名年輕媽媽從台南來台北找他看診，表示30歲時做電腦斷層檢查發現肺癌，開完刀後沒想到過一年多肺癌又疑似復發。這名媽媽不解她才30歲出頭，沒有肺癌家族史，也沒有抽菸或二手菸及煮菜油煙這些高風險罹癌因子，為什麼這麼年輕會罹患肺癌。而在文末，蘇一峰在寫下「病人從小在台南吸空氣污染長大」，目前唯一願望是陪孩子長大。

對此，網友們紛紛留言為這位年輕媽媽加油打氣，而蘇一峰指「病人從小在台南吸空氣污染長大」，意外成為網友討論焦點，有人說「家在台南，一年內3位鄰居罹患肺癌」、「台南的空氣真的很糟糕」、「已經變成新的國病，我也是生長在台南，過去沒有這種情形，這是過去2、30年才有的，一定和環境改變有關」，但也有人不認同「直接把肺癌跟台南空污連結在一起太武斷了」、「要談空污就談空污，沒有必要消費病人」。

對此，蘇一峰表示，他雖在嘉義長大，但國、高中都在台南新營讀書，跟病人是半個同鄉所以很難過，「每次講空氣污染，有綠營支持者的攻擊罵我消費南部人，消費個頭啦！我就是北漂的南部人」。