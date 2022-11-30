台北市長柯文哲將在12月25日卸任，並於隔天26日回任台大醫院，台大醫院院長吳明賢昨表示，柯回任後將擔任醫學院教授，但柯文哲即使卸任巿長，但仍舊是民眾黨黨主席，對於柯未來擔任醫院教授的同時，能否兼任黨主席，台大校方表示，柯文哲可以向學校申請兼職，由學校來決定是否同意，但目前尚未收到相關申請。

柯文哲在任台北巿長前是外科醫師，曾在台大醫院擔任創傷醫學部主任，日前他透露在12月25日卸去台北市長一職以後，隔天（26日）就會回去台大任職；台大醫院院長吳明賢昨表示，柯在擔任市長前已經沒有行政職，就是單純的醫學院教授，這和以前沒有差別。

不過，柯文哲就算卸任市長，仍舊是民眾黨主席，能否同時兼任教授和黨主席，台大校方表示，柯文哲歸建醫學院擔任醫學系外科教授一職後，有關身兼黨主席的身分，因政黨不是營利事業，也不是政府機關，柯文哲可以向學校申請兼職，由學校來決定是否同意，但目前尚未收到相關申請。