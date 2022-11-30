台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，明年1月8日投票，本周五登記截止，國民黨今天下午中常會預計敲定徵召人選。呼聲相當高的國民黨北市議員王鴻薇昨發聲明鄭重表示不參選，她今天上午受訪強調，若黨中央強行徵召，她會說「我不能、我也不會參選。」

王鴻薇指出，這次補選時間實在太過緊湊，剛剛完成市議員選舉，這禮拜就去登記，這樣的時間非常尷尬，也說不過去，個人到目前為止都非常堅定，「我沒有參選的意願」。

王鴻薇表示，星期天晚上國民黨秘書長黃健庭就跟她通過電話討論，非常明確告訴秘書長沒有參選意願，她知道有一些人選可以趕快了解或徵詢，昨天早上跟北市黨部主委黃呂錦茹見面，也明確告訴黃呂錦茹不參選，這幾天動作希望讓黨中央安排適合人選，這禮拜五要完成登記，非常緊湊，讓市黨部、黨中央去安排最適當的人。

若黨中央強行徵召？王鴻薇表示，今天早上再跟黃健庭通過電話，她講得非常清楚，自己不會參選，黨中央應該會做通盤考量，「基本上我是不會參選」，昨天晚上也非常明確告訴大家，媒體追問，若強行徵召會拒絕到底？王鴻薇說，「我會跟黨中央說我不能、我也不會參選。」

至於誰適合參選？王鴻薇說，自己沒有告訴黨中央一個單一的人選，主要是現在浮出檯面的，具有參選資格或者潛在有意願也符合參選資格，她所了解的都有提供黨中央，沒有推薦，只是提供給黨中央、黃呂錦茹參考，這中間還有她自己搞錯的，戶籍根本不在這裡。

她說，她要做的事情就是盡她所能，把適合的人選提供給黨中央參考 ，她也承諾自己會盡輔選之責。