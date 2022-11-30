相較於國內4大體育聯賽，足球在美國不是太盛行，不過就在30日B組小組賽最後一輪擊敗伊朗後，美國再度闖進世界盃淘汰賽，首戰有進球表現的提姆韋阿（Tim Weah）受訪時向世界球迷自信喊話：不要小看美國的足球！

22歲的提姆韋阿此戰原本有進球表現，只可惜因為越位在先而遭沒收，但仍靠著普利希克（Christian Pulisic）的禁區搶點得手，將1球領先優勢維持到比賽結束，美國因而積分反超伊朗來到小組第2而晉級淘汰賽。

賽後賴比瑞亞總統喬治韋阿（George Weah）親臨美國休息室給予祝賀，他在球員時期曾經拿下世界足球先生及金球獎，更是提姆韋阿的爸爸，賽後父子倆也相互擁抱致意，不只是賴比瑞亞，美國自己的總統拜登（Joe Biden）第一時間也上推特恭賀球隊。

事實上美國足球實力並不屬於弱隊等級，他們近3屆參與世界盃小組賽都能打進淘汰賽，就連一些歐洲列強都沒有辦法達成如此成就，這也使提姆韋阿自信滿滿表示，「我總是說，我們像是在對抗整個世界，因為沒有人相信美國隊能踢出成績，我們要向世界證明自己也能做到。」提姆韋阿也大讚伊朗打出令人激賞的比賽，以及進球的功臣普利希克，「普利希克的進球穩定了軍心，只可惜他在比賽中受傷了，但我們非常愛他、感謝他，我們闖過了小組賽，這是非常棒的感覺。」