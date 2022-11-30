警方公布科技執法各項取締項目。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布科技執法各項取締項目。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布科技執法各項取締項目。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布科技執法各項取締項目。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布科技執法各項取締項目。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布科技執法各項取締項目。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市警察局針對20處易肇事路口，建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，將在12月1日啟用，信義區先前已在吳興街220巷、市府轉運站前建置科技執法設備，並獲得不錯的成效，明顯減少交通違規，現又新增3處，警方特別提醒民眾切勿違規，以免跟自己的荷包過不去。

警方表示，科技執法將依據各路口違規態樣、事故型態分析，採行不同的「多功能」交通違規項目進行取締，以有效降低路口事故件數。

信義區新增的有「和平東路與基隆路口」、「信義路與基隆路口」、「忠孝東路與基隆路口」3處，相關取締項目包括：

一、 和平東路與基隆路口：

(一) 不停讓行人

(二) 不依規定轉彎

(三) 不依標線指示行駛

二、 信義路與基隆路口：

(一) 闖紅燈

(二) 不停讓行人

(三) 不依規定轉彎

(四) 不依標線指示行駛

三、 忠孝東路與基隆路口：

(一) 闖紅燈

(二) 不停讓行人

(三) 不依規定轉彎

(四) 不依標線指示行駛

(五) 不依號誌指示轉彎

信義分局表示，科技執法設施係針對防制交通事故及減少交通違規而規劃設置，希望能藉此提醒民眾遵守交通規則，以降低交通事故的發生，希望民眾在其他未設置科技執法的路口，也能確實遵守交通規則。

有關其他科技執法地點，民眾可上台北市警察局交通警察大隊網站查詢：固定式科技執法地點

（https://td.police.gov.taipei/cp.aspx?n=6FEDE1F9DBFD656E）