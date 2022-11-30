九合一選舉民進黨崩盤，牽動各界對2024選情的討論。國民黨立委李貴敏直言：「政黨輪替的鐘聲已敲響，國民黨準備好了嗎？」指出雖然目前「討厭民進黨」與「下架民進黨」氣氛發酵，但國民黨重返執政的目標卻依舊是「革命尚未成功」的狀態，仍須大家團結努力。李更喊話藍營，別幻想民進黨從此一蹶不振，也別幻想自己民氣在身，若不好好思考如何監督執政黨、奪回民眾已然遭挾持的權柄、謙卑面對人心之走向，任何民意隨時都可能翻盤。

李貴敏昨（29）日在臉書發文表示，九合一選舉結果揭曉，執政黨面臨重大挫敗，證明民進黨眾多奧步已無法獲得民眾信任，「討厭民進黨」氣氛發酵，中間選民與年輕族群離心，對官員畫的大餅毫無期待。選民的眼睛是雪亮的，未來大內宣、網軍側翼、網路霸凌已不再管用。「下架民進黨」已成為主流民意，政黨輪替的鐘聲更已從這一刻敲響。

話鋒一轉，李貴敏對自家人拋出疑問：「政黨輪替的鐘聲已敲響，國民黨準備好了嗎？」李坦言，如何贏得2024，是國民黨最重要目標，也是無可推卸的承擔。但目前國民黨重返執政的目標卻依舊是革命尚未成功，仍須團結努力。別幻想民進黨從此一蹶不振，2024年蓋棺論定；如果國民黨內重蹈2019年爭議不斷、衝突不斷的覆轍，幻想自己民氣在身，不好好思考如何監督執政黨、奪回民眾已然遭挾持的權柄、謙卑面對人心之走向，任何民意隨時都可能翻盤。

面對後續政局發展，李貴敏強調，民意若水，任何政黨都可能隨時翻船滅頂。目前政黨輪替的訊號已經響起，選民也證明了有足夠的睿智做出正確抉擇，2024政黨輪替的最後一哩路，就看誰能重新贏回民心，真正的考驗才剛開始。