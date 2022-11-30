綽號「南寮國」的天道盟太陽會新竹分會長戴銘銓，今年8月30日遭槍手近距離連開10槍，身中八槍受到重傷，專案小組歷經一個月追捕，27日凌晨在宜蘭逮捕宋姓槍手及共犯，警方查出宋嫌為天道盟北山會份子，還曾三度犯下新屋超商拖走ATM其搶案，檢警偵查發現，宋嫌作案前3個月前，就透過友人勘查棄車點、準備車輛、汽油，計畫相當縝密，不過他作案後，在現場留下一個沾口罩，鑑識人員在上面取得DNA跡證，讓他難逃法網，桃園地檢署上午偵結，依加重強盜、槍砲等罪嫌起訴。

據了解，宋嫌過去三度犯下超商ATM竊案及搶案，分別是2019年3月以鐵鍊拖走超商ATM，2020年又持槍闖入觀音區某超商，射傷保全後搶走運鈔箱;2021年出獄後，又回到第一次犯案的超商，持槍闖入開槍恐嚇保全員，再搶走鈔匣，事後宋嫌及共案也將作案贓車焚燒滅證，宋嫌犯案時均戴著黑帽，全身黑衣，與在新竹犯下槍擊案時做案服裝幾乎一樣。

回顧宋嫌所犯案件，2021年10月25日，宋嫌闖入桃園市新屋區一家超商，趁保全補鈔時開槍行搶，先朝保全準備放入ATM的鈔票匣開1槍，搶走裝有51萬8000元現鈔的鈔票匣。

但宋男得手後將車開往一處埤塘旁引火點燃，並想要開槍欲打壞補鈔匣失敗，一怒下將其餘補鈔匣推入埤塘中，步行逃離後變裝，再找友人開車接應逃逸。警方鑑識時發現埤塘旁有一只黑色口罩，事後驗出宋男DNA，因而鎖定他的身分。

直到宋嫌今年8月連開10槍，犯下綽號「南寮國」的天道盟太陽會新竹分會長戴銘銓槍擊案，專案小組歷經一個月追捕，於宜蘭一處鐵皮屋埋伏後逮捕歸案。檢方偵查後，認定宋嫌涉犯非法持有手槍、攜帶凶器強盜，依槍砲、縱火及加重強盜罪起訴。