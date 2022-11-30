儘管智慧型手機等庫存調整持續，穩懋(3105)預期，明年第1季應該是產業修正的谷底，日系外資最新報告維持穩懋「持有」評等，29日外資則站在賣方，穩懋今天盤中股價平盤附近震盪。

終端需求疲弱，各產品線均有約1成上下的下滑，穩懋10月合併營收為12.08億元，年減48.9%，累計前10月合併營收為159.39億元，年減25.01%，穩懋預估，第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，單季毛利率預計約落在high-teens（16%到19%）至low-twenties（21%到23%）區間水準。

雖然明年第1季還是有淡季狀況，隨著修正趨勢慢慢步入尾聲，穩懋預期，明年第1季應該是修正的谷底，明年第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

在低軌道衛星及第三類化合物半導體部分，由於低軌道衛星最大客戶今年準備做改版動作，明年確定改版後，所需要的衛星更多，穩懋看好未來需求狀況，目前客戶對於先進製程技術，如：GaN-on-SiC、InP等第三類半導體材料的興趣及投入都高過以往，目前我們產品主要運用在基礎建設上，年成長都超過兩位數，只是佔營收比例還是個位數。

日系外資最新報告指出，穩懋重申第4季營運展望，並預期明年第1季將是產業修正谷底，我們也認為，此次調整是短期逆風，不影響其正面展望，不過我們認為，穩懋的獲利週期要到明年第3才會好轉，維持穩懋「持有」評等。