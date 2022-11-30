針對利用上班時間帶女秘書到咖啡廳視訊兼課指控，原能會主委謝曉星今天表示，目前在調查階段不方便說，現在都在原能會內上課；他認為，「若一切都是為了公務就沒有什麼」，但經過此事也體認到應更謹慎並檢討。

謝曉星10月遭鏡週刊報導，涉職場性騷擾及霸凌，更利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課，行政院成立專案調查小組，監委也已申請自動調查。

謝曉星今天赴立法院列席報告業務概況並備質詢，被問及咖啡廳授課一事時表示，目前正在調查階段，不方便說，現在上課都是在原能會內。

媒體追問以前上課方式是否有待商榷，他則回應「我不認為」，外勤機要秘書只要跟公務有關，就是應該，否則外勤功能性沒辦法凸顯。

對於首長私人行程多不會帶機要秘書，謝曉星回應，即便沒帶機要秘書、也會有隨身秘書一起到某地出差等，也可觀察到院會很多首長有隨扈等人員陪同，包含協助設定平板、背電腦包。

他強調，「若一切都是為了公務，我覺得沒有什麼」，機要秘書「不僅是機要還有秘書權責」，機要有所謂貼身意涵，秘書則做有關秘書相關工作，公務都是為了原能會；他也說，上網查詢「機要秘書」也未完全定義其工作性質，但經過此事，他也認為應要更謹慎並檢討。

國民黨立委鄭正鈐、民進黨立委范雲、民進黨立委林宜瑾、時代力量立委王婉諭等朝野立委關切性騷擾相關事宜，范雲現場將性別工作平等法所定義的性騷法定義唸給謝曉星聽（符合性要求、性意味、性別歧視的敵意環境或交換條件），她直言，謝曉星應對受性騷擾下屬道歉，原能會更應加強高階主管性騷擾防治教育。（編輯：林淑媛）1111130