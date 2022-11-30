國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）29日接受媒體採訪時表示，中國應告別嚴格的清零政策，轉向有針對性的防疫措施，以減少對民眾生活和經濟的傷害。

中國大陸多地近日發生民眾抗議防疫措施的「白紙運動」。德國之聲引述美聯社報導，喬治艾娃表示，「我們看到了擺脫大規模封鎖、轉而實行有針對性的限制的重要性，這樣可以抑制新冠疾病的傳播，同時不致造成巨大的經濟代價。」

喬治艾娃呼籲，中國應審視其疫苗接種政策，將「最易受傷害的人群」作為重點對象。

喬治艾娃還建議中國「調整評估供應鏈運作的整體方法，同時注意其對世界其他地區的溢出影響」。

據國際貨幣基金預測，今年全年中國經濟將僅增長3.2％，低於全球平均水準，這是非常罕見的情況。

喬治艾娃指出，目前全球經濟面對的最大風險是高通膨，這要求各國央行提高利率，造成消費者和企業向銀行貸款更加昂貴。而政府為照顧弱勢群體，同時不破壞央行升息效果，只得大幅提高公共支出。

喬治艾娃警告，中國和西方國家之間、以及俄羅斯和西方國家之間的緊張局勢，威脅到了國際貿易及其對經濟增長和繁榮的積極影響。她補充說，鑑於人們擔心供應鏈會因新冠大流行而中斷，在正視供應鏈風險的同時，「我們必須更加努力地尋找一種方法來對抗這些保護主義的本能」。