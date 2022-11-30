桃園市長鄭文燦選後第4天首次露面。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦選後第4天首次露面，他主持市政會議前被問到選舉看法，直言年輕選民、中間選民不投票，要讓執政者反省，民進黨可透過焦點團體座談等方法，了解潛在民意，以及各家民調跟選舉結果有落差的原因，懂得改變的政黨才會成長。至於爭取黨主席和接任閣揆等問題，他未正面回應，僅說一個政黨的整體布局勢必要回應民意的期待，民進黨人承擔責任是必然的，每一個世代都有不同角色，具體的人選未來會有最好的安排。

民進黨桃園市長選舉輸國民黨近13萬票，鄭文燦選後並未受訪，周日起連續3天都沒有公開行程，今首個市政公開行程是主持市政會議。

鄭文燦受訪談到對選舉看法，他說每一場選舉都是對於各個政黨的考驗，選舉得失成敗必須要開誠布公、坦然面對、徹底檢討，這個政黨才能夠有再起的機會。

「一個政黨要經得起考驗，每一場選舉都是一個試金石！」鄭文燦直指一個政黨的生命在於人民的支持，這是永遠不變的道理，民意始終是從政者要最尊重的基礎，所以對於民意的變化一定要有瞭解，像這次選舉包括年輕選民、中間選民選擇不投票、或選擇要讓執政者反省，這就是民進黨必須要面對、找出原因、找出根源，而不是互相指責，這是沒有必要的。

至於年輕人不出來投票的原因，有待中常會決定的敗選檢討小組好好討論，他認為可以做更多焦點團體座談，了解各家媒體民調跟選舉結果有所落差的原因，以及潛在民意究竟是關切哪些議題、哪些執政部分沒做好需要調整和改變，「一個政黨要懂得自我修正錯誤，才能夠不斷回應民意、有所成長！」

面對蔡英文總統希望中壯世代扛責，身為民進黨中壯世代的鄭文燦說，每個政黨都會有不同世代，所謂的中壯世代也都具有將近30年的工作經驗，不管在哪個崗位上，都應該為政黨所追求的理想和目標奉獻心力，強調民進黨人承擔責任是必然的，但不一定是哪個世代，每一個世代都有不同角色。

至於民進黨立委許智傑點名鄭文燦接閣揆，外界也關心鄭文燦是否角逐黨主席，鄭文燦未正面回應，僅說未來仍有許多民進黨團隊需要面對的課題，大家好好坐下來討論，形成共識比較重要，強調每一件工作都非常重要，尤其一個政黨的整體布局，勢必要回應民意的期待，相信具體的人選未來會有最好的安排。

鄭文燦進一步說，未來每一個安排都希望能夠集思廣益、形成共識，能夠因應未來包括總統選舉、立法委員選舉的挑戰，他深信民進黨人在遇到挫敗之後，能夠慎重、客觀去回應民意，尤其是選舉過程中忽略或沒聽到的潛在民意，如今選票的結果就是希望民進黨能聽到、改變，自己從政的心得就是一個要懂得改變的政黨才會成長，所以會很用心的去理解這個投票的意義。