「福建」艦內部作戰設施安裝完畢 電磁彈射和阻攔裝置引人關注

五角大廈發布的年度「中國軍力報告」顯示，中方正在打造更多現代水面戰艦，並擴大航母和後勤補給軍力，以進一步擴大遠洋影響力。未來中方海軍將部署航母戰鬥群，超越第一島鏈，航向深海。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）網29日報導，五角大廈周二公布的報告顯示，到 2025年時，中方海軍艦隊的艦艇將從340艘增為400艘。而日益現代、靈活化的中方海軍致力以更大的現代化多用途戰艦汰換戰力有限的舊型平台。到了2021年時，中方海軍大都由擁有先進反艦、防空和反潛武器及感測器的現代化多用途平台組成。

而中方軍艦總數去年會從355艘下降，是由於將超過20艘舊型護衛艦轉交海警。此外，報告指出， 2021年底時，中方海軍打造1艘航母、一批新型飛彈驅逐艦和一批新型飛彈護衛艦。

至於增建的水面艦除了7,500噸的052D型旅洋III级飛彈驅逐艦外，還包括較大型的1.3萬噸055型刃海級飛彈驅逐艦。其中052D型配備了雙波段主動電子掃描陣列（AESA）對空搜索雷達，以及64單元垂發系統。而大得多的055型驅逐艦則擁有同款雷達，還有112單元垂發系統，不僅能發射反艦巡弋飛彈、面對空飛彈、魚雷、反潛武器，甚至很可能還有攻陸巡弋飛彈和反艦彈道飛彈。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，到5月時，中方已有5艘055型驅逐艦服役。而這些全副武裝的較新戰艦更能保護中方藍水海軍，讓他們航向遠洋及深海。報告指出，中方著重的是戰艦上的反艦武器。同時報告中並強調，中方海軍了解到，要徹底發揮潛在戰力，長程攻艦飛彈就需要有強大的超視距打擊目標能力。

而中方海軍為了填補這能力缺口，在戰略、作戰和戰術層面投資聯合偵察、監視、指揮、控制和通信系統，為水面和水下發射平台提供貼近實況的打擊目標資訊。

另一方面，報告說，中國第3艘航母「福建」艦預料2024年前能發揮戰力。而中方海軍將持續改良主要為殲-15的艦載機，並開發彈射起飛版。另外殲-15D雙座電戰機，則將用以從事電子攻擊任務。而正在研製的艦載版FC-31「鶻鷹」，則是第5代隱形戰機。

報告中歸納道，中方海軍正致力在未來幾年內，部署能發揮戰力，超越第一島鏈的航母戰鬥群，而不再需要岸基防空支援。