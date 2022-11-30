擁有E級火辣上圍和甜美臉蛋的許薇安，因先前上過《國光幫幫忙》，被封為國光女神之一，近年她轉換跑道當直播主，雖然一度鬧出私密片外流風波，仍不減她的高人氣。很會放送粉絲福利的許薇安，近日曬出自己穿灰色比基尼辣照，好身材全都露，不過有眼尖網友發現她的小褲似乎好巧不巧卡在私密處中，紛紛噴鼻血提醒「卡縫」了。

許薇安今年5月一度捲入私密片外流風波聲名大噪，而從PTT和臉書社團中可見她躺在床上擺出性感姿勢，一度讓外界以為她要傳給男友的影片外流，後來她解釋是本來要錄給直播粉絲的福利，不知為何提早外流，但她不在意霸氣表示：「不會計較遭到外流，自己可是從地獄走過來的女人，天大的事情對我來說都是小事。」

許薇安不僅是直播主，最近除了斜槓身分當起美容產品的CEO，也經營個人Youtube頻道，帶大家吃全台美食，更自己賢慧下廚做宜蘭三星蔥餅，讓網友盯得目不轉睛，早年她更曬過自己當上班族時的影片，分享上班生活就是每天到公司先急忙化妝，接著吃早餐，接著就是邊處理文件寫企劃，邊分享同事帶來餵食的食物，引來粉絲虧：「從化妝開始笑到看完，覺得我上班好認真」。

近日許薇安曬出自己穿比基尼的照片，見今年台北冬天溫度異常高，她也寫下：「我的冬天還沒到」，大展傲人身材，昨天她更受邀擔任「2022臺北市國際彩虹文化節」主持人，有感而發說：「遇見彩虹．遇見了你，彩虹見證的愛情很美」，網友回應：「太美了這個主持」、「最棒主持」、「有妳在的地方，永遠都是夏天」、「戀愛了的感覺」。