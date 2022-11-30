台灣在國際間素有「水國王國」美譽，交通部觀光局為向國際旅客推廣台灣優質在地當季水果，首度攜手全家便利超商推出限量「台灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒，來台旅遊期間持卡至門市即可免費兌換水果盒，搶「鮮」品嘗台灣水果美味。

繼10月13日迎接20團來自世界各國的觀光首發團來台後，觀光局為與亞洲鄰近國家競爭，已推動系列國際宣傳推廣措施，持續於全球力推國際旅客適用的來台多重迎賓好禮，全力吸引國際旅客選擇台灣作為疫後旅遊首選目的地，衝刺來台旅客人次。

為向國際旅客推廣台灣優質在地當季水果，觀光局首次攜手國內超商推出限量「台灣鮮果盒兌換卡」及期間限定版「喔熊OhBear」鮮切水果盒，旅客在台旅遊期間，持兌換卡至全台任一全家便利商店門市即可免費兌換一份具有安心產銷履歷的當季國產鮮切水果盒。

觀光局表示，鮮切水果盒提供的水果自產地採摘、選果截切包裝到冷藏物流配送，皆在國內鮮果供應商嚴格衛生品管把關下進行。水果盒每日新鮮直送店鋪，搭配全家便利商店全台超過4千家的密集門市通路，讓國際旅客「便利兌換、即換即食、安心享用」。

觀光局指出，首波推出富有甜柿、蜜天下綠肉哈蜜瓜及雙拼鮮切水果盒，後續將陸續推出鳳梨釋迦、黑珍珠蓮霧等台灣特色水果，讓旅客吃在嘴裡、甜在心裡，為來台之旅留下鮮甜的美好回憶。

觀光局也針對全球市場限量發送以旅客需求為導向的「5日4G上網兌換券」、「機場捷運單程兌換券」、「台灣觀光特製版悠遊卡」等小額優惠好禮，力求讓國際旅客在出行前就感受到台灣式的貼心與熱情，來台旅遊時也能更加便利。

年末向來為國際觀光客來台旺季，12月1日起每周入境上限將增至20萬人次、10日起取消上限，來台旅客人次可望再提高。觀光局持續強化台灣觀光形象，透過多元優惠方案招徠國際旅客來台安心旅遊，並透過「新常態旅遊三箭」衝刺來台人次，復甦國內觀光產業。