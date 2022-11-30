周二公布的初值數據顯示，德國11月通膨略有下降，但是仍在歷史新高水準附近。此顯示德國的生活成本壓力已有緩解，但是仍然很難撼動歐洲央行打壓通膨的決心。

德國聯邦統計局公布，德國11月消費者物價指數(CPI)初值為年增10%，低於10月的年增10.4%。調和於歐盟比較水準的消費者物價指數(HICP)為年增11.3%，也低於10月的年增11.6%。

統計局說，增長是由於食品和能源成本上升所帶動；自烏克蘭戰爭爆發以來，對食品和能源的價格產生重大影響。

11月的能源價格雖較10月的增長有所放緩，但是仍為年增38.4%，食品價格為年增21%。

德國商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer說，要說一切都解決了還為時過早，因為許多公用事業公司已經宣布，1月的電價和天然氣價格將大幅上漲。

Kraemer說，2023年排除能源和食品的核心通膨仍很可能居高不下。

而這麼小幅的下降，不可能改變歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)的看法，即歐元區通膨尚未觸頂。拉加德在本周提出該意見，打消了市場認為歐洲央行將緩升息的看法。