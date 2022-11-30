一名男大生表示，日前放學他和女性友人外出太晚，超過宿舍門禁時間，他只好帶女方到附近汽車旅館，但整個晚上兩人都在床上討論國文，沒有發生任何踰矩行為，事後他回想這件事說，「我是不是沒救了」，將其PO上網後，一票網友大讚他是正人君子，「好加分」。

原PO昨（30）日於論壇《Dcard》指出，日前和女性友人放學後外出，沒注意時間而錯過宿舍門禁，他只好帶對方到汽車旅館住一晚，兩人洗完澡後，他尷尬得不知道該怎麼辦時，女方從背包拿出國文課本，和他討論古文發音、注釋等。

原PO表示，他和女方在床上討論整個晚上，什麼事也沒發生，他將其PO上網問「我是不是沒救了？」貼文曝光，引發網友討論，「先說說你有沒有喜歡對方？有的話，那你可能真的沒救了」、「電視打開順便學日文」、「你就老實一點出櫃，在網路上還在扭扭捏捏的」。

留言中不少網友大讚他是正人君子，「這樣不錯啊！表示對方對你感到安心且願意信任你」、「如果女生對你有意思，這樣反而加分很多，比一堆開房間就要發生什麼的男生好太多了」、「你感覺讓人很有安全感欸」、「這樣我會喜歡耶！你是正人君子」、「至少在女生心裡算蠻加分的吧！挺紳士的」。