新竹市1年1度的「2022毛寶貝同樂會」本周六即將在左岸狗狗公園登場，今年除了精彩表演外，還有5項趣味競賽，以及30多攤毛孩週邊市集，現場也設立免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片注射攤位。其中競賽採報名制、人人有獎，即日起開放報名。

毛寶貝同樂會為竹市每年舉辦專屬於寵物的盛會，今年市府規畫5項趣味競賽，透過遊戲讓飼主與毛孩留下珍貴難忘回憶，其中有2項全新關卡，分別是「誰能比我穩」由飼主抱著毛孩單腳站立，站立時間最久者過關，以及「123木頭人」則將美食擺在鼻子前方，看誰能撐最久不偷吃。

此外，還有「跑跑障礙賽」由飼主帶領毛孩跨越各種障礙，最快抵達終點者獲勝，「我願意餵你」為飼主帶領毛孩最快將碗內飼料吃光者獲勝，「主人在哪兒」挑戰毛孩定力，以兩人加1隻毛孩為1組，分別站在起終點，過程有各式誘惑毛孩關卡，最快衝向終點飼主懷抱者獲勝。

新竹市動保所長楊家民指出，為宣導寵物狂犬病預防注射及寵物登記的重要性，今年也設立免費健檢、免費晶片及疫苗注射攤位，名額皆有限，歡迎飼主帶毛孩踴躍接種。他也提醒飼主，依《動物傳染病防治條例》每年應定期為寵物施打狂犬病疫苗，可保護毛孩遠離人畜共通的狂犬病發生。

市府產發處指出，毛寶貝同樂會從上午10點至下午4點，報名競賽之毛孩須植入晶片，落實動保法，主辦單位也將於競賽檢錄時掃描確認。現場也設有毛孩周邊市集，包含寵物鮮食、個性雜貨等特色攤位，盼藉由活動宣導愛護動物，遵守「領養、終養、不棄養」，共同打造新竹市為友善動物城市。