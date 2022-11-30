民進黨九合一大選慘敗，總統蔡英文隨即宣布辭去黨主席職務，行政院長蘇貞昌雖在第一時間口頭請辭，最後獲得慰留。民進黨立委邱志偉29日晚間直言，沒有選後不能受檢討的道理，內閣改組絕對有必要，改組幅度將與回應民意是否接納成正比，並呼籲全黨放下長期對防疫成績的紅利堅持，正視台灣應當要如何穩健步入常軌。

邱志偉透過臉書指出，民進黨再次遭逢慘敗，顯示黨內仍未走出4年前敗選，甚至誤讀2年前的總統大選、罷免投票，與去年公投等選舉結果。這次選後，謙卑反省已不足形容接下來的功課，更要加倍找出問題，痛定思痛。心中沒有2024年大選，一切歸零，才有助於民進黨徹底找回民心士氣。

邱志偉認為，全黨上下開啟負面選戰主軸，以致長達數個月的選戰攻防顯然失焦。縱使對手問題叢生，應必須慎選核心並轉為正面論述，而非窮追不捨的在技術面打轉、放大。尤其做為執政黨，對在野黨鋪天蓋地的負面攻擊，難以取信選民，甚至假使我們不夠有明顯對照時，效果更可能適得其反。

邱志偉表示，台灣一開始防疫表現優異，容易致使黨內誤解，民眾仍如此想，實情是今年疫情大爆發，台灣每日確診都還是上萬例，縱使重症比例下降，人民仍因確診感到不便，執政團隊要虛心受教，切勿質疑民意對疫情的感想，也不要爭贏口舌之快，故呼籲全黨放下長期對防疫成績的紅利堅持，正視後疫情時代，台灣應當要如何穩健步入常軌。

最後，邱志偉強調，民主政治就是責任政治，沒有選後不能受檢討的道理。內閣改組絕對有必要，改組幅度將與回應民意是否接納成正比。若要讓國民滿意，人事徹底調整、執政風格的改變、與民意溝通的力道，將成未來各界觀察的重點。

邱志偉說，時間所剩不多，選後已過數日，尚未見政府團隊全面動起來的決心，若只想看守內閣到2024年並不困難，但台灣能再蹉跎多久？民進黨不只要能守，要先大破才能讓人看見這場選舉的意義。