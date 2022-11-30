高雄某間瀝青公司承包公共工程後，遭國稅局追討8103萬元的稅，但原本的鍾姓負責人過世，交由許姓婦人接管公司，許姓婦人不願繳納稅務，隨後更宣布公司倒閉，並轉1042萬餘元的支票給自己兒子的土木工包工業。逃稅行徑遭行政執行署高雄分署發現後，向法院聲請管收3個月。

高分署表示，此間濾清公司先前多次向其他公司借牌投標工程，但公司明顯逃稅，遭到國稅局追討營業稅、營利事業所得稅，共8103萬餘元，但鍾姓負責人不但拒絕繳納，還提起行政訴訟。

訴訟期間鍾姓負責人過世，交由許姓婦人管收公司，國稅局扣除公司動產、存款，僅能償還247萬1492元，但許姓婦人依舊不肯繳納，先前的行政訴訟也以敗訴收場，許姓婦人索性將瀝青公司宣布倒閉。

但承辦人員發現，許婦在進行行政訴訟期間，竟將7張支票、總計1042萬餘元轉讓給自己兒子的土木包工業，通知許婦到案時，許婦也無法解釋金流轉讓原因，加上逃稅事證明顯，執行官向高雄地院聲請管收，當庭裁准管收3個月。