室外口罩令將在12月解除，民眾期待逐步恢復日常生活。台大公衛學院教授陳秀熙建議，歲末佳節應採「雙軌防疫」，鼓勵民眾佳節聚會、國際移動，都可以維持正常心態來進行，但同時應加強接種次世代疫苗以提升免疫力，且針對大型群聚、大眾運輸等場域，仍須維持戴口罩等防疫措施。

入冬後，流感等呼吸道病毒威脅漸增，即將到來的元旦和春節也是新冠疫情一大考驗。陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」表示，無論從新加坡、澳洲、法國、德國的經驗來看，從BA.5到XBB兩波疫情高峰之間，大約都是間隔3個月，另外像是國外流行的BA.4.6或是其他未知的變異株，都可能發生「再感染」，尤其容易發生在大型群聚活動。

陳秀熙認為，因應新型變種病毒，應採行雙軌防疫，也就是「防疫文明」和「幸福解封」並進。防疫文明方面，雖然台灣尚有60％的群體免疫力，但會隨著時間下降，唯有仰賴接種雙價次世代疫苗來提升，以及在大眾運輸、公共集會、大型群聚、醫療機構等場域，仍需維持口罩令和社交距離，家戶中如有衰弱族群應進行自主管理。

幸福解封方面，陳秀熙指出，歲末年終是大家最快樂的日子，佳節聚會還是要正常進行，也鼓勵大家國際移動；在社區的免疫保護力之下維持正常心態進行，不必過分憂慮，可幫助經濟成長慢慢恢復，因疫情導致的通貨膨脹問題也能獲得解決。

近期中國大陸新增確診數創新高，陳秀熙認為，從武漢原始株流行之後，中國大陸就維持相當低的疫情流行，面對Omicron變異株，幾乎是「處女族群」，加上原始疫苗已經失效，最近幾乎以每日4萬例的速度增加，預估12月底會有1400萬名個案發生。

陳秀熙指出，很多國家在解封後沒有辦法有效防疫，因而發生「再感染」這是必然面臨的問題，而雙價次世代疫苗是拯救生命的重要方法。他直言，中國大陸在清零政策之下，同樣面臨新變種病毒入侵，如果持續清零政策，必定會付出非常大的代價。