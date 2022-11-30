新北市板橋1名44歲蒲姓男子，2016至2017年間涉嫌逃漏稅達6百餘萬，於2020年遭國稅局移送執行後屢傳不到，並持續神隱長達2年，行政執行署新北分署取得拘票後，於本月25日到其住所拘提到案，且對方拒不提出具體可行之清償計畫，當日便向新北地方法院聲請管收 3 個月獲准。

據了解，蒲男2016至2017年間透過網路銷售遊戲點數，並利用子女的金融帳戶代收貨款，一年下來銷售金額高達新台幣6799萬元，卻未依法申請稅籍登記，涉嫌逃漏營業稅381萬元，並遭處以罰鍰323萬元，合計704萬。案件於2020年移送新北分署後，於蒲男銀行存款徵起近42萬元，仍欠662 萬餘元。

不過行政執行官調查發現，蒲男在2016至2019年間累計刷卡消費總額達500餘萬，其中包含購置賓士車登記於配偶名下、繳交保費、百貨公司購物、子女就讀私校學費、旅遊等。國稅局發函調查後，蒲男不僅不繳納欠稅，還將名下人壽保單解約，並要求保險公司開立取消畫平行線之支票，改以現金方式提領解約金 200 餘萬元。

新北分署多次次通知蒲男到場報告財產狀況，限期履行及提供相當擔保，但對方均不予理會。因此新北分署持臺灣新北地方法院核發之拘票，於本月25日在蒲男住處將其拘提到案，對方仍辯稱名下已無財產，但對保單解約之金流亦無法清楚交代。

行政執行官訊後後認定，蒲男有舉行義務之可能卻故不履行，且有隱匿或處分應提供執行財產情勢，又拒未提出合理清償方案，當日即向新北地院聲請管收，法官訊問時，蒲男才坦承將保單解約，改以現金提領，是為了避免遭強制執行，審理後裁准管收3個月。

新北分署呼籲民眾應誠實申報納稅以免被罰，於移送執行後應勇 於面對，主動向分署報告財產狀況，並自動清繳欠款或辦理分期繳納， 切勿心存僥倖，以神隱或脫產等方式規避執行，輕忽新北分署強力追 討惡意欠稅之決心，最終遭到拘提、管收，反而得不償失。