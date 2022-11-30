女星「范范」范瑋琪2020年因口罩爭議，在私人臉書一席話引來輿論抨擊，被迫暫別歌壇近2年，今年她才開起小型演唱會低調復出，受到粉絲歡迎，如今卻傳出壞消息，經營5年的服飾品牌，近日無預警宣布「結束營業」，並舉辦出清特賣會，讓粉絲們相當心急，紛紛詢問是否還能退換貨。對此，經紀公司也出面回應了。

對於服飾品牌Genquo突然宣布營業，並且舉辦史上最大官網與實體同步的清倉特賣會，范瑋琪經紀公司表示「近幾年Genquo早已回歸集團經營，相關事項，以集團決定為主」，經紀公司也表示「范范也非常珍惜和Genquo過去這幾年的合作，未來除了家庭的生活外，還是會把時間專注在自己的音樂上，再次感謝大家的支持」。

據了解，范瑋琪在2017年品牌成立以後，都會親自與員工開會、挑選布料，以及拍攝產品，她也會親自下去擔任模特兒，力求完美的認真態度，讓官方網站一度被粉絲塞爆，但沒想到品牌成立短短5年就拋出「結束營業」震撼彈，讓許多粉絲相當震驚，紛紛詢問「是否還能退換貨」。但眼尖網友也發現，該品牌早在2021年就沒再推出新品，甚至不斷出清，疑似業績早就扛不住，如今正式宣布結束，並清空所有資訊，讓不少人相當傻眼。