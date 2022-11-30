以1萬餘票惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，日前向屏東地院聲請保全證據遭駁回，他30日接受電台訪問時強調，個人勝負事小，程序正義才是最重要，且要的只是真相，也盼藉此建立一套投開票標準程序，「不然沒說還以為屏東開票像哪個第三世界國家」。

蘇清泉談到多起投開票亂像，不僅唱票未亮票，且開票期間一度停滯，40萬張選票要開超過5小時；雖然屏東縣選委會給出幅員遼闊的理由，但彰化、嘉義等許多縣市都是如此，這不能當作理由，「根本把大家裝笑維」。

蘇嗆，民進黨都輸到黨主席下台，真的不要再硬凹了，既然選委會覺得投開票過程沒有疑慮，那就把真相攤在陽光下，最後結果輸了，他絕對坦然接受，也會祝賀當選者，直接還給所有人清白，未來的縣長也更有正當性。

而不是像縣選委會，一直出來喊說，開票過程有瑕疵，但不違法，「違不違法是要法院說」；後來又頻頻喊告，真的是做賊心虛。預計周五將提選舉及當選無效之訴。蘇清泉直言，法院是最後依靠，強調絕對不會輸不起，而是不怕輸。