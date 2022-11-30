旅日作家「中古小姐」著有《日本人真妙》、《東京OL 不能不約會》等暢銷書，加上常在社群分享東京女孩保養美容之道，在網路上頗具人氣，稍早分享到邁阿密野生動物園的照片和影片，更透露若要逛完整區動物園，票價高達2000美元(台幣約6萬元)，引起網友熱議。

中古小姐在社群網站曬出前往ZWF野生動物園的影片，她透露入場費用較昂貴，是以單種動物計價，如果每種動物都想接觸到，那五小時遊園的成人票價是兩千美元(約六萬台幣)，當天只選樹獺和藪貓兩種動物，兩人票價是480美元(約一萬五台幣)，不過停留時間只有短短三十分鐘，讓她忍不住反問：「以上邏輯是否有點顛覆人類觀念呢」。

她解釋園方經營模式是站在動物角度衡量一切，所有收入都是拿來支撐園內開銷，雖然遊客入園可以與動物近距離接觸，但園方會控管時間，不會讓人停留在動物身邊太多時間，她表示每年都會來造訪兩次，像是年初來看的小樹獺Coco，當時全程都黏著媽媽不放，如今已經變成「大人」，不禁開心表示：「活得很好就覺得很放心」。

此外，眼見工作人員和動物間的良好互動，讓她表示相當羨慕，忍不住詢問導覽員對此份工作的感想，對方表示大學後就把這份工作變成全職，不過每到下班就捨不得離開，巴不得能夠住在這裡，眼見對方滿臉笑容，讓她直言雖不知道時薪多少，但感覺這份工作讓他們看起來好富裕。