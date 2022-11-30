美國小組賽最後一輪面對伊朗，藉著上半場普利希克（Christian Pulisic）禁區搶點破門，最終以1比0戰勝伊朗，攜手英格蘭晉級淘汰賽，落敗的伊朗則是再次敗在小組賽階段，賽後也難掩失望情緒而落淚，美國球員則是送暖給予擁抱安慰。

兩國長期以來處於對立狀態，尤其美國對伊朗採取經濟制裁後，讓雙方緊張的關係升溫，儘管外界不斷滲進政治因素，替美伊兩隊在世界盃的賽場火上加油，球員們仍不受干擾專注在足球場上，打了一場沒有任何煙硝味的戰役。

伊朗球員情緒崩潰。(路透)

比賽中伊朗球員不吝拉起對手。(路透)

伊朗賽前領先美國1分積分，只要打平並期望英格蘭戰勝威爾斯就能順利出線，壓力比美國還要來的小，只是最終結果並未如他們所願，伊朗以0比1輸球遭到淘汰，無法進入隊史首次世界盃淘汰賽。

after the match

this is the world we want pic.twitter.com/OFWllFQmUn — ian bremmer (@ianbremmer) November 30, 2022

淘汰的結果讓伊朗沒有辦法接受，賽後紛紛蹲在地上掩面哭泣，此時美國球員穆薩（Yunus Musah）及羅賓森（Antonee Robinson）等人見狀，紛紛上前給予伊朗球員擁抱鼓勵，博得了不少現場球迷掌聲回應。拋開了複雜煩人的政治因素，場上球員各個享受比賽當下的氛圍，盡全力奮戰到最後一刻，那全是因為他們都是熱愛足球的一份子。