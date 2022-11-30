新台幣匯價今早再朝升值方向邁進，早盤一度升抵30.9元，較前一個交易日升值5.2分。匯銀分析，短期來看，市場預期Fed仍會持續升息，台灣央行總裁揚金龍週二表示國內物價漲幅相對穩定，因此傾向採取溫和升息，預期台美利差將持續擴大。仍要留意近期中國多個主要城市傳出抗議活動，市場恐慌情緒攀升，預期避險資金將持續匯出，台幣後勢仍有走貶壓力。

據統計，近期有多國央行宣布升息，例如韓國、瑞典升息，南非升息3碼，紐西蘭也升息等。今年全球共有9成央行採取升息動作，超過半數央行單次升息超過3碼，其中美國已連續四次升息3碼，預計12月仍會升2碼，今年底可能達17碼，羅瑋說，明年預估聯邦利率會在5.05%前止步；歐洲也一樣，連兩次升息3碼；亞洲央行今年第二季也有連續升息情況，急速升息對實體經濟帶來影響。而台灣央行預計在12月理監事會上，可能如市場預期再升息半碼。

台灣主計總處週二公布，第3季GDP成長率為4.01%，低於先前預估的4.1%，並再度下修今年GDP成長率預估值至3.06%，原預估為3.76%，而明年GDP可能無法保3%，僅有2.75%。