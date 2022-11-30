30日凌晨，韓國首都地鐵工會員工開始罷工，所幸有替代人員適時遞補，故首爾地區這個重要的大眾運輸系統，早上尖峰時期幾乎沒受到什麼影響。

在29日與資方談判長達8小時最後破局下，旗下有1.3萬成員，占八成員工數的首爾兩大地鐵工會，隨即宣布開始進入罷工階段。這次受影響的一到八號首爾地鐵路線，是繼2016年9月後，事隔六年再次罷工。

這次抗爭的重點是放在，公司原本想要在2026年底之前精簡1,500多人，地鐵員工拒絕資方願暫時延宕此裁員計畫，因為有違雙方之前在2021年達成的協議。當時勞資曾有共識，即使遇到財務困難時也不能片面就縮減人力。

截至30日早上7點儘管已開始罷工，首爾地鐵二號線至八號線仍能順利運行，但一號線一度延誤8分鐘。地鐵公司動員退休員工與沒加入工會者來替代，故暫時解決人力不足的燃眉之急。

同時，等早上尖峰期一過，首爾30日地鐵運量也馬上降到平日七成左右，到了晚上另個高峰期時，也預定將減少約一成五的班次。首爾市政府在地鐵工會成員罷工這段時間，也會加開公車減少對社會造成的衝擊性。

首爾地鐵工會預估，平日有約9,700位會參加這次罷工，到了周末將增至1.4萬人加入。全世界載客量第五大的大首爾地鐵，平均每日至少有上千萬民眾都要依賴這個交通工具。