2022卡達世界盃足球賽正如火如荼進行中，除了場上球員們精彩表現備受關注外，有許多眼尖觀眾也發現不少球員與明星網紅「撞臉」，日前「旁白鴿」臉書粉專中貼出南韓球星孫興慜的照片，立刻吸引網友留言直呼像網紅阿翰，對此阿翰也親自留言回應了。

昨（29）日卡達世界盃H組賽事，南韓以2：3不敵迦納，對此「旁白鴿」在臉書粉專表示，姐姐昨天在群組中大罵，原以為有什麼「國仇家恨」，沒想到「原來是卡達世界盃演到迦納VS南韓3:2，記得迦納還進過前八強欸，何賤之有？應該是韓劇看多了代入太多私人情愫吧」，貼文中更附上南韓球星孫興慜帥氣的肌肉照。

貼文曝光後，沒想到許多網友竟歪樓表示，照片中的孫興慜「撞臉」網紅阿翰「有點像身材好的阿翰」、「這角度根本阿翰」、「我也以為是阿翰，房東太太怎麼那麼帥！！！」而阿翰本人也親自認證「我脫掉房東阿姨的衣服，就是這樣欸」笑翻一堆網友。

阿翰也親自留言認證兩人撞臉。(圖／截圖自旁白鴿臉書)

事實上，有著「足球一哥」美稱，同時也身為隊長的孫興慜，在昨（29）日對抗迦納的比賽中並未有太多表現，加上他在賽後痛哭，讓許多南韓網友到他的IG上洗版狠酸他「在場上完全沒貢獻，到底是在哭什麼。」但也有網友鼓勵他「加油，我們知道你盡力了，這不是你一個人的問題」。