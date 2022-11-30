電子票證已普及到民眾生活，無論是悠遊卡或一卡通，在北高都能搭乘公車、捷運、台鐵等交通運具，唯獨無法直接用在高鐵上，僅能透過信用卡聯名卡，立委盼交通部和高鐵公司協商放寬，部長王國材表示會再討論。高鐵公司董事長江耀宗則說，為便利手機電子支付，明年3月App將推出買自由座的功能。

立委許智傑指出，台灣已是一日生活圈，高雄人多數使用一卡通搭公車、捷運，台北人多數用悠遊卡搭大眾運輸，兩者也能互通，但串起兩座城市的高鐵，目前只能用一卡通或悠遊卡的信用卡聯名卡刷卡進站，不能單純用電子票證進站，若基於照顧老人、交通平權的立場，希望交通部與高鐵公司討論放寬。

江耀宗則說，使用悠遊聯名卡或一卡通聯名卡的比例大概2.5％，若未來要設置這些加值型機台，估算12座車站要設置45台，硬體設備要花7500萬元，加上閘門、後台變更升級大約要2500萬元，時間則要花1至2年。

江耀宗認為，實體交通卡是舊世代產品，預期以後會被手機電子支付取代，交通部發展「一機在手、通行無阻」較符合趨勢。他也透露，為方便旅客買票，高鐵明年3月將推出手機App可買自由座的功能。