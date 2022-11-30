桃園市長鄭文燦選後首個公開行程是主持市政會議。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦選後首個公開行程是主持市政會議，他除恭喜準市長張善政，也宣布由文官最高職務、祕書長黃治峯組織交接小組，讓市政可以無縫接軌，並謝謝所有政務官、文官、幕僚團隊，一起寫下桃園8年好成績，他強調自己未來不論擔任市民或其他工作，一樣會支持桃園，「愛桃園本來就是我從政的DNA！」

鄭文燦在市政會議致詞時說，選舉已經落幕，恭喜張善政獲得市民支持，當選第三屆桃園市長，期盼這8年努力打下的良好基礎，包括城市基礎建設和各項發展指標，能讓下個市長和市府團隊，在這基礎之上讓桃園發展更好，讓桃園成為六都裡面宜居宜業城市，好工作、好生活，特別是軌道建設、航空城、亞洲矽谷計畫、先進半導體基地等重大挑戰，希望桃園都能繼續往前走。

鄭文燦說，自己任期到12月24日，25日會交接，他指示文官最高職務、祕書長黃治峯負責籌組交接小組，按照法律規定要包括財政局、人事處、祕書處、新聞處等機關的副首長協助交接工作，有必要再增加其他副首長。

「這8年的工作很有價值！」鄭文燦也謝謝所有的政務官、文官、幕僚團隊，一起寫下桃園8年好成績，獲得市民肯定，絕對是未來發展最好的基礎，他代表市民謝謝大家努力。他也提到，民主政治本來就責任政治，按照法規，政務官、幕僚、機要人員要隨市長同進退是必然的，政務官若具文官身分者就回任文官身分，讓下個市長張善政可以開展人事布局，讓市政無縫接軌，才是市政之福。

鄭文燦也恭喜張善政和所有新當選議員，希望他們都能乘載民意期待，扮演好市政治理和市政監督角色，讓未來的桃園更好，強調自己不論擔任市民或其他工作，一樣會支持桃園，給予最大祝福和支持，「愛桃園本來就是我從政的DNA！」