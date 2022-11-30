57歲喜劇女王吳君如和名導陳可辛相愛相守26年，育有一女，兩人有共識不結婚，感情不受一紙婚約拘束，反而更長長久久，28日陳可辛過60歲生日，吳君如特別為他舉行壽宴，邀來鄭秀文、甄子丹、任達華等大咖，還有邱淑貞帶著3個女兒成為「嬌點」，而女主人吳君如自己也沒在客氣，罕見穿出中空透視裝，讓陳可辛緊盯猛瞧，怕另一半走光，動作非常搞笑。

吳君如早年以《古惑仔情義篇之洪興十三妹》得到香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎、香港電影評論學會大獎三大影后頭銜，實力備受肯定。感情方面，傳聞她早年因身材微胖，導致感情失敗，因此下定決心減肥，2003年還出版了《吳君如減肥血淚史》，1980年代她和杜德偉傳緋聞，1996年認戀陳可辛，如今可說是演藝圈中的模範情侶。

吳君如穿透視裝參加陳可辛生日宴。（圖／翻攝自sandrangky IG）

吳君如和陳可辛交往多年，外界都以為不想結婚的應該是男方，但陳可辛曾上大陸節目透露，其實自己慎重求過婚，但被吳君如打槍，生下女兒後，陳可辛再求過一次婚，吳君如仍不肯點頭，而吳君如則表示，兩個人的關係不該建立在一張紙上，認為婚約只是一種形式，一起生活是否過得開心才是比較重要的。

鄭秀文、甄子丹、任達華都出席陳可辛生日宴。（圖／翻攝自sandrangky IG）

2013年演《後宮甄嬛傳》的大陸女星田樸珺發文，以「我的男閨蜜─你不知道的陳可辛」為題，暗示兩人10年友情交情匪淺，並稱陳可辛是她的好「閨蜜」，引來外界以為陳可辛和吳君如關係亮紅燈，吳君如則親上火線發文：「不用理會什麼閨蜜或『龜蜜』，反正我知道他的心（和財產）歸me！哈哈哈！」，三兩下擊退八卦傳聞，陳可辛也強調忠誠，宣布：「我只有一個閨蜜，就是君如。」

邱淑貞帶著3個女兒替陳可辛慶生。（圖／翻攝自sandrangky IG）