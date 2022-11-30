女星小S（徐熙娣）出道多年，憑著幽默又犀利的主持風格，受到海內外觀眾喜愛，而與老公許雅鈞育有3名女兒的她，隨著女兒漸漸長大也開始讓孩子們自由發展，近日二女兒許韶恩（Lily）登上時尚雜誌的封面，仙氣的模樣神似年輕時的大S，讓網友紛紛讚嘆太美了吧。

近日，Lily在社群平台曬出登上時尚雜誌的封面照，只見她穿著牛仔布材質的長洋裝，一頭浪漫的長捲髮幾乎到腰部，看向鏡頭的表情相當空靈，一旁還有白色薄紗罩住Lily，讓整張照片氛圍更充滿仙氣。

Lily另一張照片更引起網友們注意，只見她並未直接面對鏡頭，而是微微側身，一手撫著側臉，眼神相當有氣勢。相片曝光後，讓大家驚訝萬分，指出在這個角度之下，神韻和氣質相當像大S，絕美模樣也讓網友們讚嘆不已。

網友們紛紛表示，「女兒的美貌沒有要讓餒」、「我覺得老二是長的最像小S的一個」、「我不得不說二女兒真的很適合演戲女王那一類的」、「第一張尤其是嘴真的好像大S」、「好像大S」、「好美好像大S」。