受到國際局勢、國內選情，經濟通膨影響，創世基金會統計，近一週捐款，相較去年下跌破千萬，過往關注社會弱勢的熱情不再，捐款凍成冰，「寒士吃飽30尾牙—送禮到家」，連續推廣33年的社會愛心運動，活動僅剩40天，捐款僅達35％，甚至本週捐款，竟較去年同期下跌破千萬，社福寒流似更早報到，寒氣逼人，創世急籲民眾寒冬送暖助弱過好年。

其中如成立36年的創世基金會台北植物人安養院，正面臨嚴峻考驗，上月與去年同期比較，收入衰退4成，除大筆捐款減少外，小額捐款筆數亦較去年同期衰退，令人分外憂心，擔心寅吃卯糧、植物人服務將無以為繼，盼大眾伸援。

創世基金會台北院院長陳淳妍表示，照護植物人是條無法中斷的漫漫長路，社會大眾的支持，不僅能讓植物人受到良好照顧，更能助其家人生活回到正軌。農曆年將屆，刻正募集植物人常年服務暨「第33屆寒士吃飽30」活動中，今年仍採送禮到家方式，直接將年禮及應急紅包，送至植物人家中，盼民眾年節送暖。