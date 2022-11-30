吳敏濟每年植樹節都舉辦樹苗捐贈等活動，嘉惠鄉親、造福鄉里。(吳敏濟服務處提供)

台中市第一選區問鼎四連罷失利的市議員吳敏濟，選後展開甲安埔一連串的謝票行程，他的臉書充滿選民對他的鼓勵與不捨，有人建議他四年後捲土重來，也有人鼓勵他2024再上層樓角逐立委；吳敏濟今天表示，鄉親的期待他會謹記在心，未來會更加努力在有限資源下，繼續認真為甲安埔鄉親服務。

吳敏濟指出，在縣市合併初就發現甲安埔因位於台中市邊陲地帶，建設與交通相對落後，合併後在鄉親支持下擔任市議員，便開始積極爭取甲安埔許多的重要建設，交通如爭取國道與偏鄉公車及設立公共自行車站。觀光如爭取鐵砧山各項建設及爭取大安沙雕音樂祭。

吳敏濟表示，民生如提高甲安埔自來水普及率與改善大甲殯儀館各項設施及拓寬大埔農路。水利如爭取雨水下水道及山坡地邊坡防護與假山坡地解編。教育如爭取圖書館與老舊校舍改建等。

日南國中學生家長留言說，感謝吳議員過去為教育多年的付出，代表日南國中所有曾被照顧過、支持過的學子和家長謝謝您。還有家長指出，感謝為海墘學子爭取，盡心付出非常感恩，期待您再為民服務！文化議員12年諸多付出與努力，未辜負選民所託，這次是大環境所致沈澱後再出發，加油！

吳敏濟強調，他擔任三屆市議員12年來，每一天都當成兩天在用，從發現地方問題，開始努力爭取到最後解決，讓甲安埔一直在進步，現已完成許多重大建設也解決許多存在已久的問題；這次選舉中不敵黑金及派系，讓許多甲安埔鄉親對選舉結果感到相當錯愕與不捨！