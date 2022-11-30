熱戀時發生摩擦，通常男方會先放下身段，哄女友消氣，但《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊男、獅子男、摩羯男因非常愛面子，當女友生氣或不開心時，很難低頭認錯或主動去安慰，寧可逃離現場，冷處理雙方的爭議。

▍牡羊男

牡羊男重面子，就算女朋友生氣了、耍任性，他們也不太想哄，會任由女友自行消化情緒，他們比較自我，很難放下身段，寧可閃一邊冷處理，隔一陣子再轉移話題。

▍獅子男

獅子男非常大男人主義，自尊心強，面子是他們的一切，生氣的女友，就算給出明顯的求安慰的信號，他們也會無視，不想像個小丑一樣哄女友開心，甚至會自我安慰的認為，女孩子嘛，脾氣來得快去得也快，過一會就好了。

▍摩羯男

一般人為了哄女友，即使沒錯，也要把錯攬在自己身上，但摩羯男可不願意這麼做，嘴硬、很難認錯的他們，就算罪證確鑿，人贓俱獲，也不會說出我錯了這句話，身段非常的硬，更不會說軟話去哄女友，他們相信所有問題都能夠解決，會讓雙方冷靜，用時間去平復女友的心情。