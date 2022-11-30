連任成功的縣議員余文忠表示，他響應鍾東錦的善舉，也要全數捐贈選舉補助款。（李京昇攝）

苗栗市長邱鎮軍高票當選連任成功，他將捐出120萬元選舉補助款來幫助弱勢。（邱鎮軍提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長當選人鍾東錦以12萬4603票贏得勝選，他30日表示，獲得每張30元的投票選舉補助，一共373萬8090元，都會全數捐出給苗縣12個社福弱勢團體，最快下周兌現他第1個競選承諾。

鍾東錦在今年10月13日競選時，身心身障礙、社福團體成立後援大會，鍾當時分享自己家中有位感情甚篤、智能不足的妹妹，因此對弱勢族群更能感同身受，他當下便允諾不論是否當選縣長，都會捐出每票30元的補助款。

鍾東錦接受本報記者訪問時說，這是他的選前承諾，一定會說話算話，只要補助款項簽核下來，他會立刻舉辦捐贈儀式，把選舉補助款全數捐給縣內12的社福弱勢團體。

他表示，所有補助款包括零頭，一毛不減全數捐出，他預計最快下周舉辦一個簡單的餐敘，邀請這些弱勢社福團體到場相聚，他也會透過捐贈儀式，把款項捐出讓弱勢團體好過年，也是他實踐第1個競選承諾。

另外，有意捐贈選補助款的還包括競選連任成功的苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠，以及頭份智能障礙里長候選人古益弦的胞兄古富源也會捐出5萬元保證金。

邱鎮軍表示，他獲得鄉親愛戴與肯定，今年同額選舉也順利通過門檻，他選前宣布曾宣布捐出選舉補助款，他獲得3萬8791票，公益捐贈款項會湊齊整數4萬票，以120萬元捐出，來幫助社福弱勢團體。

余文忠說，他的母親黃瑞蘭經常做社會公益，加上競選期間聽聞鍾東錦有捐款念頭，因此他也響應善舉，以行動支持鍾東錦，這次以6468票高票連任，他會湊足7千票整數捐出21萬元，並以家人、妻子名義捐款。

古富源則是在選後以臉書發文感謝鄉親支持，他提到，有智能障礙的弟弟古益弦，參選頭份市民生里長，雖然落選但拿到256票，已經是超乎預期也達到5萬元保證金發還門檻，因此他們決定把保證金捐出回饋鄉里。