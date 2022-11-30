農曆年菜預購商機湧現，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網11月年菜預購銷售較去年同期成長200%，momo即日起至12月13日祭出《名店年菜賞》活動助陣買氣，希望為營運挹注動能。

2023年農曆春節轉眼將至，年菜早鳥預購商機大爆發，momo據站上銷售觀察，在市場上兼具知名度與討論度的「五星級飯店」及「知名美食品牌」年菜最受消費者青睞，菜餚賣相不僅道道華麗精緻，風味更是樣樣經典且豐富多樣，momo購物網11月年菜預購銷售較去年同期成長200%。

為讓消費者提前卡位搶好菜、享優惠，momo即日起至12月13日祭出《名店年菜賞》活動助陣買氣，全館集結百大人氣品牌、超過750款圍爐必搶的年菜組合最低下殺3折起，再加碼集氣分享抽大成滴雞精禮盒、200元7-11超商禮券、2,000元郵政禮券等豪禮。

富邦媒10月合併營收約77.1億元，年增16.3%，創歷年同期新高；累計前10月合併營收為793.4億元，較去年同期成長16.4%，亦是歷年同期新高。