員警緊急護槍，本能將徐女推倒。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市早餐點一名女工作人員，涉嫌竊取店內收銀機3000元被逮，送派出所偵訊，竟又趁警員接電話，起身假意要看電腦筆錄內容，突然下手要拔走警員身上的配槍，警員護槍，本能將女推到牆邊，其他員警加入戰局，陪女兒來製作筆錄的徐媽媽，也氣得踹女兒，混戰中3名警員受傷，保住了槍，但警員也嚇出一身冷汗，「第一遇到連做筆錄都要動武的女嫌犯」。

27歲徐姓女嫌犯在今年9月間，在工作的彰化市早餐店，盜取店內收銀機內的3000元現金，其他員工發現，報警逮獲，帶回彰化警分局中正派出所偵訊。承辦警員在製作筆錄時，坐在一旁的徐女還「不安分」起身假意要看電腦上的筆錄內容，趁警員接電話時，竟試圖拔走員警身上的配槍，警員本能用手護槍並把徐女推往牆邊，雙方發生扭打，其他警員見狀也加入戰局。

彰化警分局表示，警員發現有人要拔槍，立即制止，槍套設有卡榫，配槍安全入套無虞。當時其他警員看到有狀況，協助制伏徐女，徐女奮力抵抗，3名警員在過程中分別肩膀脫臼、雙手擦傷。

儘管槍沒被搶走，但配槍內有12發子彈，一場突如其來的混戰，還是讓警方嚇得事後冷冒汗，搖頭不解「怎麼有這樣的女嫌犯？都在警局了，連槍也要搶」。

彰化地院日前判決，徐女將竊來的3000元發還，另依竊盜罪、竊盜未遂罪及傷害等罪判處應執行拘役90日，可易科罰金。全案可上訴。