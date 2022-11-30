大陸觀察者網11月30日報導，據中國常駐聯合國代表團網站11月29日消息，在安理會敘利亞政治人道問題公開會上，代表團副代表耿爽結合地面形勢發展發言，呼籲土耳其和以色列立即停止跨境襲擊，避免採取任何可能導致局勢升級的行動，堅持通過對話協商解決有關問題。外國軍隊在敘境內的非法駐紮也必須結束。並一視同仁地共同打擊敘利亞境內「東伊運」在內所有被安理會列名的恐怖組織。

耿爽表示，要堅定維護敘利亞主權和領土完整。一段時間以來，敘利亞安全形勢持續動盪。土耳其對敘利亞發動空襲，並宣布將對敘採取地面軍事行動。以色列對敘利亞的空襲也持續不斷。這些行為都嚴重侵犯敘利亞主權和領土完整，可能導致敘衝突升級蔓延，中方對此表示嚴重關切。外來軍事干涉是敘利亞危機複雜難解、延宕不絕的重要原因之一。

他說，要以零容忍的態度打擊恐怖主義。恐怖組織在敘利亞境內活動依然猖獗，伊斯蘭國和「支持陣線」繼續興風作浪。安理會1267委員會監測小組多分報告顯示，被安理會列名的「東伊運」也在伊德利卜省招募人員，開展恐怖融資，從事恐怖活動。恐怖主義是人類社會的公敵。

國際社會要一視同仁地共同打擊敘利亞境內所有被安理會列名的恐怖組織，徹底斬斷其武器、人員和資金來源，停止對恐怖勢力的縱容、包庇或政治利用。在反恐問題上開展合作也有助於有關各方在敘利亞問題上建立互信，為政治進程取得進展創造有利條件。

耿爽指出，要繼續推進「敘人主導、敘人所有」政治進程。敘利亞問題阿斯坦納機制成立以來，為協調推動敘利亞衝突降級，實現停火止暴發揮了建設性作用。剛剛結束的新一輪阿斯坦納會議釋放出支持敘利亞政治進程的重要信號，中方對此表示歡迎，期待這一進程為全面解決敘利亞問題作出更大貢獻。

他還表示，要全面、平衡落實第2642號決議。跨境救援是特殊形勢下做出的臨時性安排，需要加快向跨線救援過渡。中方遺憾地注意到，過去1個月內，敘西北部未完成新的跨線救援行動。國際社會要拿出推動跨境救援的力度推動跨線救援，努力讓敘境內全體民眾無差別獲得人道資源。

耿爽指出，聯合國單邊強制措施對人權負面影響特別報告員杜晗日前發布報告，明確指出單邊制裁及其過度執行問題一直在加劇敘利亞的人道主義危機。中方再次呼籲有關國家立即取消一切未經安理會授權的單邊制裁。