《華爾街日報》報導，美國五角大樓在周二發布的一分報告中表示，中國正在通過擴大核彈頭儲備等方式，準備在軍事上挑戰美國，並阻止美國在爆發台海危機時進行干預。

報導指出，這分由美國國會授權的170頁的年度報告評估中國的軍事和安全戰略。報告出爐之際，中美在台灣問題上關係緊張，美國也停止尋求與俄羅斯和中國進行核軍備控制談判的努力。該報告的結論是，中國擴大核武庫的目標以及尋求控制台灣的軍事行動在過去一年沒有受到阻礙。

該報告預測，到2035年，中國將擁有約1500枚核彈頭，大約是目前數量的3倍。

報導引述根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute） 2022年6月的一分報告，俄羅斯、美國和中國是擁有最大核武庫的國家。俄羅斯擁有5977枚核彈頭，其次是美國的5428枚，中國至少有350枚。

美國國防部的報告推斷，隨著中國專注於在周邊地區和台灣問題上對抗美國，中國也在將其軍隊轉變為一支全球力量。

報導稱，該報告強調，中國2021年重點推進軍隊幾乎各方面的建設，包括艦艇、空軍和在世界各地建立基地，並努力整合部隊。報告認為，中國「可能對台灣進行的軍事行動有一系列選擇，具有不同程度的可行性和相關風險」。中國的軍費開支位列全球第二，僅次於美國。