教育部規畫大學音樂系申請入學應從113學年起採計學習歷程檔案，不過國立台北教育大學音樂系搶先在112學年改為單招，不採學習歷程檔案。教育部長潘文忠今表示，音樂系招生也應扣緊「多資料參採、重視學習歷程」的理念，國北教大音樂系如果違反，教育部將撤銷他們的單招許可。

108課綱上路後，大學申請入學從111學年起均要採計學習歷程檔案，不過音樂校系當初認為需要2年的緩衝時間準備，所以111、112兩個學年例外，到了113學年回歸正常。特殊校系有各自不同的招生理念，可以走單招，北藝大早就單招，台北教育大學音樂系也決定112學年起採單招，並獲教育部通過。

不過潘文忠今天表示，大學招生應該朝向多元資料參採、重視學習歷程的方向規畫，除了採計入學考試的成績，也應重視高中在校修課歷程。目前大學登記分發招生僅採計入學考試成績，其他包括繁星計畫、甄選入學及特殊選才等管道均應採多元資料採計。

教育部表示，國北教大所送音樂系單獨招生申請計畫書，係為招收不同領域表現學生。教育部經審議後，考量單獨招生更有利於學校重視考生的專業能力、在校修課表現，始同意該校音樂系辦理單獨招生。因此，音樂系相關招生規劃仍應扣緊「多資料參採、重視學習歷程」的理念，倘學系未能掌握並經查證屬實，教育部將撤銷該系單獨招生的許可。

國北教大招生組組長王嫻雅表示，他們音樂系112學年起招生雖然不要求學生提供高中3年的學習歷程檔案，但透過採計學測、大學術科考試成績，及學校辦理術科面試等，也都在檢視考生高中三年的學習歷程，並未違背教育部「多資料參採、重視學習歷程」的原則。