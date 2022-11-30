路透社報導，供應鏈數據顯示自爆發這場大流行病以來，蘋果在中國製造的大幅占比已經消退。雖然在中國製造具有成本低廉的優勢，但同時風險也正持續升高。

全球最大的iPhone工廠—鴻海鄭州廠，現在正苦於應付中國清零防疫政策所導致的生產短缺與工人動亂，分析師認為風險將升高，而蘋果也將加速撤離。

天風證券知名蘋果分析師郭明錤周二在推特上表示，鴻海鄭州廠爆發工人抗爭事件將影響iPhone手機出貨量，尤其是iPhone 14高階機型的出貨量恐將受到重創，未來鴻海恐無法獨拿高階版iPhone 15手機訂單。郭明錤將第四季iPhone出貨量預測下修約20%，降至介於7,000萬～7,500萬支，並表示第四季iPhone 14 Pro/Pro Max出貨量恐比市場預期短少1500萬～2000萬支。郭明錤表示，鄭州廠11月的平均產能利用率只有約20%，但12月可望回升至30%～40%。

根據路透社對蘋果供應鏈數據所做的最新分析，中國在該科技巨頭全球製造版圖中的重要性正在下降，在截至2019年的5年間，蘋果供應商約44%～47%的生產基地都座落在中國，但這個比例在2020下降至41%，在2021年進一步下滑至36%。

蘋果尚未對此發表評論。

調查顯示蘋果與其供應商如何分散製造業務，包括在印度和越南加碼投資，以及向台灣、美國和其他地方增加採購，這些動作正在重塑全球供應結構，儘管分析師和學者表示，未來許多年，蘋果仍將高度依賴「中國製」。

康乃爾大學研究中國勞動力的副教授Eli Friedman表示，中國供應鏈不會在一夜之間消失不見。就目前而言，脫鉤對這些公司是不切實際的。但他認為企業將加速製造業務的多元化。

供應商集中在中國，向來是全球最賺錢的手機公司蘋果的一大特色。鴻海大部分的生產出自於中國，而全球70%的iPhone手機在中國製造。

但這個策略正在轉變，中國堅持清零的嚴格防疫政策是其中一個主要原因，另外就是美中兩國之間不斷升高的貿易與地緣政治緊張局勢，這可能構成長期風險。

路透社先前引述政府內部知情人士報導，鴻海正加快在印度的擴張，目標是兩年內其當地iPhone廠的人力增加為4倍。

摩根大通預期從今年底開始，蘋果將把約5%的iPhone 14手機生產轉移到印度，到2025年四分之一的iPhone將在印度生產，並預估到2025年，包括Mac電腦、iPad、Apple Watch和AirPods在內，約25%的蘋果產品將在中國境外生產，而目前這個比重僅為5%。

根據路透社分析，截至2021年的蘋果供應商數據顯示，蘋果在美國製造的業務成長最多，從2019年的7.2%擴大至2021年的10.7%；其次是台灣，製造占比從6.7%擴大至9.5%。印度的比重仍然是相對較小，從不到1%增至1.5%，而越南的占比從2.2%增至3.7%。

康乃爾大學副教授Friedman表示，越南和印度不是中國，他們沒有那樣的規模、質量、周轉率和可靠的基礎設施。