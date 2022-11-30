大陸製造業活動續收縮，大陸統計局30日公布，11月份大陸官方製造業採購經理指數（PMI）降至48，比10月下降1.2個百分點，遜於市場預期的49，創7個月新低；非製造業PMI報46.7，回落2個百分點。

大陸統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受到大陸境內疫情點多面廣頻發，國際環境更趨複雜嚴峻等多重因素影響，大陸經濟景氣水平有所回落。

綜合陸港媒體報導，從企業規模看，11月大、中、小型企業製造業PMI分別為49.1、48.1和45.6，比10月下降1、0.8和2.6個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數均低於50臨界點。生產指數降至47.8，比10月下降1.8個百分點，表明製造業生產活動繼續放緩。

新訂單指數為46.4，比10月下降.7個百分點，表明製造業市場需求持續回落。原材料庫存指數為46.7，比10月下降1.0個百分點，表明製造業主要原材料庫存量有所減少。

從業人員指數為47.4，比10月下降0.9個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。供應商配送時間指數為46.7，比10月下降0.4個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所放慢。

另在非製造業方面，部分地區受疫情影響較大，市場活躍度降低，商務活動指數降至45.1，低於10月1.9個百分點。調查的21個行業中，有15個位於收縮區間，其中道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等接觸性聚集性行業商務活動指數低於38.0，行業業務總量明顯回落。

在「雙十一」促銷活動帶動下，快遞需求量明顯上升，郵政業商務活動指數升至55.4，位於較高景氣區間；貨幣金融服務、保險等金融行業均高於57.0，業務總量較快增長。