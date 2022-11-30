國民黨立法院黨團30日舉行「選舉已結束，口罩將要脫，小三通還不通？」記者會，出席的立委陳雪生、黨團總召曾銘宗、立委陳玉珍質疑，春節將至但民進黨遲不開放小三通，難道要等金馬民眾及台商發起白紙革命嗎？（姚志平攝）

12月1日戶外口罩解禁，但小三通究竟會通還不通？國民黨立院黨團今開記者會呼籲民進黨政府，選舉結束，口罩都已摘下，是恢復小三通復航的時候，尤其金馬外島人民期待在農曆春節前能夠恢復，讓兩岸人民能重拾文化經濟、健康有序交流。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文總統在今年國慶日發表演說，其中第7點提到，「維持台海和平穩定是兩岸共同責任」，第一段也提到「我們期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康、有序的交流，進而舒緩台海緊張趨勢」，呼籲蔡英文總統說到做到，盡速恢復小三通，促進兩岸交流。同時也呼籲中國大陸，遞出相對的善意，擴大文化、經濟等相關民間交流。

國民黨立委陳玉珍表示，金馬小三通對金門民眾來說事關緊要，金門地區已經做過民意調查，有七成民眾支持立即恢復小三通，上周也收到8275位金門居民的連署書，希望蔡政府能夠立即恢復小三通。

陳玉珍指出，因應疫情所需而暫停關閉的小三通，已經造成金門地區觀光產值70多億元損失。行政院長蘇貞昌在施政總質詢稱，小三通之所未能開通，是大陸CIQS(海關檢查(customs)、證照檢查(immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(quarantine)、安全檢查及航空港口保安(security))已經解散。

但事實上，她在11月15日已委請廈門台商會長吳家瑩、莆田台商會長李木榮，親自前往大陸小三通碼頭的CIQS是否已經撤除？答案是仍在小三通碼頭運作中。蘇貞昌院長所稱的小三通不開放是對岸的問題，根本就不存在。

國民黨立委陳雪生也表示，陸委會多次對外宣稱，會在適當的節日，恢復小三通的開通。所謂的適當節日，是農曆春節？還是冬至？小三通的關閉，是為了因應疫情，透過雙方航商互相協調，而不是蘇貞昌說的，需要政府與政府間的對談。航港局和對岸都有暢通的聯繫管道，地方政府與對岸也有密切聯繫，雙方人民都也高度意願恢復暫停2年的小三通復航。

陳雪生強調，馬祖地區人民非常期待小三通的復航，至少在農曆春節以前，更希望藉由小三通的開通，磨擦出兩岸和平的火花，藉這一點點、一絲絲的線，讓兩岸和平，不要戰爭。陳雪生表示，大陸近期發生白紙革命，希望行政院能夠聽到金馬民眾的心聲、體察民意，難道也要金馬人民發起白紙運動嗎？