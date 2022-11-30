澎湃新聞報導，大陸《2021年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》（《報告》）11月30日發布。2021年中國未成年網民規模達1.91億，未成年人互聯網普及率達96.8％。

《報告》由共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網路資訊中心(CNNIC)聯合發布，調查對象為6歲以上、18歲以下小學、初中、高中、職高、中專、技校在校學生。根據大陸國家統計局《中國統計年鑒2021》數據，大陸普通小學、初中、普通高中和中等職業教育(不包含成人教育)人口共1.97億。

報告顯示， 2021年中國城鎮未成年人互聯網普及率為96.7％，農村未成年人互聯網普及率為97.3％;小學階段，城鎮未成年人互聯網普及率比農村高0.8個百分點，初中開始，農村未成年人互聯網普及率略高於城鎮。中國小學生互聯網普及率達95.0％，較2020年提升2.9個百分點，未成年人觸網低齡化趨勢明顯。

未成年網民中，擁有自己上網設備比例為86.7％，較2020年提升3.8個百分點。66.0％未成年網民工作日平均每天上網時長在半小時以內，51.8％未成年網民節假日平均每天上網時長在1小時以內；工作日日均上網2小時以上比例為8.7％，節假日日均上網在5小時以上比例為9.9％，較2020年均有2—3個百分點的下降。

互聯網已成為當代未成年人重要的學習、社交、娛樂工具，對其成長產生深刻影響。2018年起，每年對未成年人互聯網使用情況開展調查，並發布《全國未成年人互聯網使用情況研究報告》，力求全面、客觀地反映中國未成年人互聯網使用特點和網上生活狀態。

本次調查延續此前研究架構，在各級共青團和學校大力支持下，共回收有效問卷4萬1264份(含未成年人、家長、教師問卷)，覆蓋31個省區市學生。報告聚焦未成年人互聯網普及、網路接入環境、網路使用特點、教育監管、網路安全與權益 保護等方面情況，重點研判未成年人互聯網使用趨勢變化和存在的問題，有針對性地提出工作建議。