全球需求動力熄火，加上供應鏈斷鏈問題尚未完全解決，日本製造業因此收到牽連，十月工業生產已經連續兩個月都是負成長，為月減2.6%，九月經調整後也減少1.7%。

專家學者認為，六到九月還是正成長的榮景已經看不到了，六月成長幅度甚至還曾大增9.2%。至於今年剩下的月份表現，受到全球經濟成長趨緩影響，會是持平或者下降都有可能。

此報告中，因半導體與顯示器需求不佳，相關生產機台產量下滑5.4%，電子零組件與設備產量也都減少4.1%。日本政府表示，主因是來自中國大陸等主要地區的智慧手機以及電子裝置的需求量下降所致。

相反地，汽車業卻蓬勃發展，產量卻成長5.6%。日本汽車產業有非常健全的供應鏈，因此也許多日企也都跟汽車業有關。上個月，日本內需的小型車產量增加，但由於晶片短缺，欲出口的大型車款卻是生產量與出貨量雙雙下降。

五個月以來首次下修工業生產估值的日本政府，認為產量還是在回升，但還是有一些不足的問題。接受查訪的日企樂觀估計，十一月產量可望成長3.3%，到了十二月應可再成長2.4%。

近日，中國大陸新冠疫情升溫，對在當地設廠的日企來說，又形成新的經營風險。像是豐田汽車與本田汽車，因為受制於中國大陸抗疫規定而停工，故正調整該區生產計劃。

至於經濟成長率，大部分專家學者預估日本十到十二月可望成長3.1%，但2023上半年，生產與出口皆疲弱下，還有高通膨抑制消費，日本經濟成長應又會放慢腳步。