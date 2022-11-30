微星(2377)在外資連賣超8個交易日後，昨（29)日轉為買超。MSI今天宣布推出輕量級電競滑鼠系列2款新成員，CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS (無線版) 和 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT（有線版）。小巧、輕便、符合人體工學的東方人小手型。

CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS採用與其前代相同的輕量塑膠材質，重量僅有73克，超輕量。符合人體工學的小型底盤使這款滑鼠成為中小手型玩家的更好選擇，同時也提供大多數握法的使用者絕佳的舒適度。遊戲級100% PTFE鼠腳貼，具有單向表面紋理和雙切邊設計，使每個動作更快、也更精確。

CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS採用最新的2.4G無線技術，以僅1毫秒的延遲速度傳輸輸入，進而在每場競賽中實現流暢穩定的滑鼠移動。滑鼠充滿電後提供常達110小時的電池續航力。隨附的充電底座，輕靠即可將滑鼠固定在底座上的設計，方便且提供使用者友善的充電體驗。急需返回賽場的玩家僅需快速充電10分鐘，即可提供長達7小時的電池續航力。或可透過隨附的USB Type-C線材直接連接滑鼠繼續遊戲。