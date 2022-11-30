林青霞日前到國家圖書館善本書室欣賞許多國寶文獻。（SWKit鄧永傑攝）

林青霞專心看著文學家白先勇的手稿，國圖也有意收藏她的手稿。（SWKit鄧永傑攝）

林青霞日前到國家圖書館特藏文獻庫看到上萬冊的線裝書。（SWKit鄧永傑攝）

林青霞全神貫注聆聽莊惠茹博士的講解。（SWKit鄧永傑攝）

林青霞首次逛特藏文獻庫，心情雀躍。（SWKit鄧永傑攝）

林青霞與國圖館長曾淑賢（左圖）合影；林青霞與時報出版社董事長趙政岷合影。（SWKit鄧永傑攝）

香港中文大學近期幫林青霞舉辦展覽，展出她的書、畫作、手稿及攝影作品，多才多藝的她，謙虛說：「他們看得起我，我是不好意思，覺得自己還不夠成熟，不過我的個性是永遠覺得自己不夠好、永遠在學習。」

從一個光彩奪目的電影大明星成功斜槓成為作家，活成自己最喜歡、最自在的樣子，並在藝術領域發光發熱，她幽默地回：「還沒真正斜成功呢，只轉了45度角。」

近年晉升作家的她，對許多歷史文物很有感，11月中回台期間特別前往國家圖書館的特藏文獻庫欣賞許多館藏重要古籍，包括漢簡、宋、元、明、清善本等，其中善本古籍約13萬餘冊，普通本線裝書超過12萬冊，藏品豐富完整精美，令她大開眼界、驚呼連連。

當天她在書堂內聆聽莊惠茹博士的導覽，對書法藝術、美輪美奐的藏書尤感興趣；聽到明朝的永樂大典在拍賣市場約價值1億台幣，國家圖書館典藏了8本，她直呼「太寶貴了」。她說：「善本書室裏，古代書寫的蠅頭小字真美，有的字小得跟米粒一樣大，但一撇一捺都在那兒，真是驚歎不已。」

林青霞分享，10多年前曾在城市大學學過2年的書法，「展開紙筆不知不覺好幾個小時就過去了，有一次寫到睡著，毛筆插到雪白的睡褲上，匆匆收筆，第2天醒來，看著手指和褲子沾著黑墨，那畫面至今都覺得好笑。」

文獻庫內的《註東坡先生詩》曾被火燒，焦尾本修復不易，林青霞想起2個多月前家裡遇祝融之災，「火旺之後，我的書本都蒙上一層黑灰，有些好書和朋友簽名送給我的書我都保留著。房間裏林風眠的《仕女圖》，張叔平幫我重新裱框後更好看、金耀基校長寫給我的《將進酒》邊邊有些水印，張叔平幫我拿去修補重鑲後更加完美，現在放在我半山書房，對著它們真是賞心悅目。」

特藏文獻庫亦收藏當代名人包括余光中、白先勇等文學家手稿，林青霞說，「白老師最喜歡我在《鏡前鏡後》書中一篇『高跟鞋與平底鞋』，他看完後對我說『妳是作家了』，其實我是看他的書偷師來的。」國家圖書館館長曾淑賢當面表達希望典藏林青霞的手稿，讓她喜出望外。

近日林青霞將再返台，出席12月4日在國家圖書館的《青霞小品》新書發表會，活動上將與白先勇進行一場「文學的修行與熱情」精采對談，娓娓道來寫作之於她的改變以及多年來創作的點滴。