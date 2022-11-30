美國政府屢次以國安為由發動對大陸晶片、科技業的出口管制措施，尤其華為更是早在2018年就遭到鎖定，面臨嚴重制裁，不過日媒披露，華為背後的神秘供應鏈正幫助大陸晶片業打「游擊戰」盼藉此機會重新整頓大陸晶片業的實力與機會，力拚在美國制裁中突圍。

日經亞洲評論報導，2018年底被美國指控竊取商業機密而停止營運的福建晉華集成電路公司（JHICC）已經低調重新恢復生產，公司也以英文名JHICC活動，而非中文名，就是不想引起人們注意。

而這間公司與華為有密切關係，華為在無法獲得外國晶片的狀況下，只能更加依賴國內廠商，此時JHICC得以復活，另外，就在JHICC工廠的對面，專營封裝業務的曲亮電子正在興建第二座工廠，一名員工低調證實，公司所生產的產品專門提供給華為，新工廠也是為了滿足客戶需求而建造的。

報導提到，JHICC和曲亮是華為展現當地供應鏈野心的例子，事實上，華為在各地政府的支持下，與其合作夥伴積極建立新的晶片生產與封裝供應鏈，投資總金額上看558億美元，最重要的目的是希望國內供應鏈能取代國外廠商，生產關鍵晶片與汽車晶片。

野村證券分析師Donnie Teng表示，「沒有人比華為更了解如何在美國制裁底下生存，可以肯定的是，華為打算用自己的晶片捲土重來，但我們不確定本土供應鏈生產的晶片效率與速度有多快。」